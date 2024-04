Campionati Studenteschi. La scuola media "Nelson Mandela di Varazze - Celle pigliatutto a Savona

Una doppietta pesante quella realizzata dall’Istituto Comprensivo di Varazze – Celle Ligure nei giorni scorsi presso il Centro Sportivo Fontanassa di Savona.

Le due formazioni Cadette e Cadetti si sono infatti imposte, in maniera piuttosto netta, sulla concorrenza di tutta la Provincia ed aggiudicandosi il “pass” per la finale regionale della rassegna.

En plein della formazione Cadetti che ha totalizzato ben 6 vittorie e due secondi posti, per un complessivo di 8 punti (al 2° posto nella classifica per Istituti l’I.C. Albenga2 con punti 24).

Sul gradino più alto del podio Stefano Canepa (80 piani in 10.89), Giacomo Fiorito (80 ostacoli in 14.01), Valerio Pagano (dominatore dei 1.000 in 3.05.29), Daniel Fazio (1.59 nel salto in alto), Francesco Rossi (vincente nel vortex con 48.55) e la staffetta 4x100 composta da Fiorito-Fazio-Canepa-Rossi (vittoriosa in 52.58).

Argento per Matteo Sarti (4.18 nel lungo) e Riccardo Venturini (10.74 nel peso).

Ottimi riscontri anche per la formazione Cadette, vittoriose a loro volta con 15 punti e buon margine sull’Istituto classificato in seconda posizione (I.C. Albisole con punti 23)

Ben 5 le vittorie: Arianna Pucci sugli 80 piani (12.05 il crono), Giulia Ghigliazza sugli 80 Ostacoli (18.04), Giorgia Carè nel salto in lungo (misura di m. 3.91), Elisa Siri (portatasi ad un interessante 1.43 nel salto in alto), oltre alla staffetta 4x100 (composta da Carè-Ghigliazza-Pucci-Siri), impostasi in 58.91.

Completano la formazione, con piazzamenti comunque decisivi, Anna Viola Bruzzone (4° sui 1000 corsi in 3.46.17), Valentina Fiorito (6° nel vortex con la misura di 28.89) e Angela Maggiorotto (7° posto nel peso con m. 6.43).

Molto soddisfatte le docenti Prof. Adriana Gallazzi e Prof. Rosella Valle, nonché gli Istruttori delle ASD Atletica Varazze e Centro Atletica Celle Ligure, che hanno affiancato le professoresse nella fase di preparazione degli studenti alle gare.

Appuntamento ora ad Imperia dove, Mercoledì 17 Aprile, si svolgerà la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi.