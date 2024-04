Calcio, L'Imperiese ora ci crede: "Contro il Borghetto come una schiacciasassi"

“ È stata una grande gioia, un partitone. Da allenatore è un buon segno quando il giorno dopo non ti manca la voce, hanno fatto quello che dovevano. Sono carichi e in forma, è stata una prestazione all’altezza delle aspettative ”.

Nonostante un rigore sbagliato da parte di Ilacqua nei primi minuti, l’ Imperiese non ha perso la sua determinazione. “ Come uno schiacciasassi, siamo andati avanti senza indugi ”, ha aggiunto Sandri . “ E anche quando abbiamo subito un gol su punizione, siamo rimasti concentrati e determinati a mantenere il vantaggio che avevamo già ottenuto ”

Questo il commento di mister Sandri dopo la vittoria per 4-1 contro il Borghetto. Una partita determinante per l'aggancio alla vetta, ora in coabitazione con i granata.

“I ragazzi Hanno giocato con determinazione e grinta in un incontro difficile con i primi in classifica, viste le numerose occasioni, come quelle di Canu e di nuovo anche Ilacqua il risultato è quasi stretto, ma ovviamente siamo felici. In difesa siamo stati molto solidi insieme ad Ambrosini, abbiamo chiuso gli spazi e al centro abbiamo dato poca possibilità di esprimersi al loro centravanti di alto livello, hanno mantenuto la concentrazione, anche quelli entrati in campo successivamente”.