Quell'ultimo goccio di fiato trattenuto e poi via col collo mancino a infilare sul palo lungo Caruso. Il secondo gol di giornata di Gabriel Insolito ha permesso al Pietra Ligure di superare 2-1 la Voltrese e di staccar eil pass per i playoff.

Una bella emozione personale per l'esterno d'attacco biancoceleste, pronto però subito a riconoscere l'importanza di tutto il gruppo pietrese nel raggiungere gli spareggi per salire in Serie D.