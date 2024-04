Calcio, Borghetto. Il gol di Di Bella tiene agganciati i granata all'Imperiese, Bordighera piegato nel finale

Il Borghetto è ancora in corsa per la promozione diretta in Prima Categoria.

Ieri la squadra di mister Perrone ha dovuto soffrire e attendere quasi fino alll'80' per trovare la chiave giusta per scardidnare la difesa del Bordighera Sant'Ampelio, formazione che, proprio fino alla rete granata, era ancora in corsa per accedere ai playoff.

A siglare il gol partita non poteva che essere Andrea Di Bella, pronto a scavalcare la soglia delle 30 reti stagionali.

Domenica prossima si profila una giornata cruciale, con il Borghetto ospite del Cisano, mentre a fare visita alla squadra di Sandri ci sarà il Pietra Ligure B, attuale capolista effettiva del girone, ma esclusa dagli effetti dei piazzamenti in graduatoria.

BORGHETTO - BORDIGHERA SANT'AMPELIO 1-0

Marcatori: 77’ Di Bella.

Borghetto: Metani, Paradisi (90’ Dileo), Quartieri, Sabia S., Allisiardi, Pianese, Gatto, Amendola, Carta (90’ Intili), Di Bella, Artiano (65’ Fruzzetti).

A disposizione: Rosano, Bisesi, Briozzo, Dahmani, Guga, Pilloni.

Allenatore: Perrone.