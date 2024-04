Targa d'Oro di Alassio 2024: protagonisti soprattutto i top player

A gestire le tre intense giornate si sono adoperati il delegato tecnico della Federazione Internazionale Gianenrico Gontero, il direttore di gara Eros Del Bianco e una ventina di arbitri provenienti da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte.



Il criterio di assegnazione dei riconoscimenti speciali quest’anno è stato quello dell’età. Sono stati così consegnati i premi ai più giovani partecipanti della Targa Junior (Anna Chiabodo della società torinese Pertusio e Gianlorenzo Costa dell’Auxilium, entrambi 9 anni da compiere), della Rosa (Nicole Zorzenone, Buttrio, non ancora 16enne) e della Oro (Edoardo Bacigalupo, Chiavarese, 16 anni a dicembre). Quest’ultimo faceva parte di una quadretta di giovanissimi, tutti classe 2008, insieme a Erik Mania, Yuri Manfredi ed Alessandro Ansaldi).



Numerose sono state le autorità che nelle tre giornate hanno fatto visita all’evento e premiato i protagonisti: per la Federazione Italiana Bocce il presidente Marco Giunio De Sanctis, il suo vice Roberto Favre, la consigliera federale Maria Giardo ed il presidente del comitato regionale Andrea Dagnino; per la Federazione Internazionale il presidente Frederic Ruis, il segretario Pascal Hernandez, il tesoriere generale Henri Escallier e la responsabile della comunicazione Denise Escallier; per la Regione Liguria l’assessore regionale allo sport Simona Ferro; per il Comune di Alassio il vicesindaco Angelo Galtieri, il presidente del consiglio con incarico allo sport Roberta Zucchinetti e l’assessore Franca Giannotta; per la Gesco l’amministratore unico Gian Emanuele Fracchia e il direttore generale Igor Colombi; per il Coni il delegato della provincia di Savona Roberto Pizzorno; infine, per l’organizzazione il coordinatore del comitato Carlo Bresciano e la presidente del Circolo La Fenarina Graziella Ferraresi.



Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle varie istituzioni che hanno contribuito a realizzare l’evento. Queste le parole degli esponenti di Federazione Italiana e Comune di Alassio.

“Le bocce, al fine di mostrare tutta la propria spettacolarità, hanno necessità dei grandi eventi, attraverso i quali i campioni della nostra disciplina possono dimostrare la grandiosità di incontri e prove tra i più forti, capaci di appassionare tutti – ha commentato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis –. La Targa d’Oro Città di Alassio, con la Targa Mista, ha rappresentato il terzo degli Eventi Speciali, e ha messo in luce le aspettative della vigilia, ovvero il grande spettacolo offerto dagli atleti nei tre giorni di competizione. Questi grandi eventi, che vengono sempre trasmessi in diretta sulla webtv federale, rappresentano un volano per la nostra disciplina sportiva. Soltanto così si può esportare al meglio il nostro migliore prodotto tecnico. Sicuramente, per il futuro, cercheremo di ridurre i tempi delle competizioni di fondamentale importanza sotto l’aspetto mediatico della visibilità".

“Io e tutta l'amministrazione – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale di Alassio con incarico allo sport Roberta Zucchinetti - siamo davvero soddisfatti per il successo della 71esima edizione della Targa d'oro, che in una tre giorni di gare splendide ha fatto registrare una partecipazione con numeri davvero importanti, unendo le generazioni nel segno dell'antico e bellissimo sport delle bocce. Orgogliosi di questa manifestazione così unica, fiore all'occhiello della nostra città, rinnoviamo quindi un sentito ringraziamento a quanti si sono impegnati per l' ottima riuscita di questo straordinario evento sportivo".



L’organizzazione della 71ᵃ Targa d’oro è stata curata da Asd Circolo La Fenarina, Gesco e Federazione Italiana Bocce, sotto l’egida della Federazione Internazionale Sport Bocce, inoltre con il supporto delle locali società bocciofile. Comune di Alassio e Regione Liguria sono stati gli enti promotori. L’evento è stato sostenuto dalla Fondazione De Mari e si è avvalso del patrocinio di Federazione Europea Bocce, Coni Liguria, Provincia di Savona e Comune di Albenga.