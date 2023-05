Giudice Sportivo, Eccellenza. Squalifica per l'Annibale Riva dopo i fatti di Arenzano

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 30/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:

ALBENGA 1928

Euro 500,00

1 gara

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso i quali, dal 25' del primo tempo dopo una decisione del DDG avversa a loro, posizionati dietro ad un AA, iniziavano ad insultare lui ed e il DDG medesimo, fino al termine della gara con espressioni ingiuriose e minacce di morte; inoltre, in numerose occasioni, accendevano fumogeni dietro le spalle del predetto AA, rendendo difficile la sua visuale sulle azioni di gioco in svolgimento. Nel secondo tempo, poi, facevano esplodere vari petardi, nel campo per destinazione, sempre dietro le sue spalle, nella zona dove termina il manto erboso sintetico ed in cui erano presenti anche della ghiaia e delle pietre, finché, al 18' del 2T, un petardo, nell'esplodere, faceva sì che una pietra, per lo spostamento d'aria, lo colpisse dietro un orecchio causandogli un intenso dolore, che rendeva necessario l'intervento del medico della società che doveva apporre del ghiaccio sulla parte dolente. In seguito a ciò, la gara veniva sospesa per circa 5' e, successivamente, la gara proseguiva e si concludeva regolarmente (sanzione aggravata per il reiterarsi di più fatti in momenti diversi della gara - infrazione segnalata da parte di un AA, anche sentito dal GS per le vie brevi).

AMMENDA Euro 100,00

IMPERIA CALCIO SRL

Per il comportamento della propria tifoseria organizzata, che per gran parte della durata della gara della squadra locale intonava cori gravemente irriguardosi verso il ddg; inoltre, durante l'intera durata della gara proferivano espressioni ingiuriose e di stampo discriminatorio, sempre verso il ddg.

Euro 75,00 ANGELO BAIARDO

Per aver consentito ad un proprio dirigente, non presente in distinta, di entrare negli spogliatoi a fine gara, con atteggiamento irriguardoso nei confronti del ddg (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 6/2023

BARSACCHI FABRIZIO (ANGELO BAIARDO)

Per tutta la durata della gara rivolgeva alla terna espressioni gravemente irriguardose, lesive del loro prestigio e della loro onorabilità e di stampo discriminatorio; inoltre, in un frangente di gioco, si poneva dietro ad un AA minacciandolo personalmente. A fine gara lo stesso si rivolgeva con frasi inappropriate nei confronti della società avversaria, specificamente verso il loro portiere e, pur non essendo in distinta entrava negli spogliatoi, continuando nel proprio atteggiamento (infrazione rilevata da parte di un AA).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 5/2023

BOTTARO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

CATANIA ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

A fine gara, rientrando negli spogliatoi, si rivolgeva verso un calciatore avversario, con toni minacciosi ed offensivi; alla reazione del calciatore stesso, correva verso di lui con fare minaccioso e insultandolo. Tutto si placava, grazie ai rispettivi compagni di squadra (infrazione segnalata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

REPETTO GABRIELE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLARI MATTEO (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

Con palla non a distanza di gioco, colpiva un avversario sul polpaccio con un calcio da tergo, con intento di arrecare danno. Il calciatore avversario si doveva recava successivamente al ps per accertamenti dovuti alla caduta per un dolore alla spalla

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RADU MITU (ALBENGA 1928)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Al termine della gara, in reazione, insultava l'allenatore avversario (infrazione segnalata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

GASCO GIACOMO (FINALE)

GUELFI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

IVALDI GIOVANNI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

LOBASCIO GIULIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

VILLA FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROFO EMANUELE (ALBENGA 1928)

PIU GIACOMO (CAIRESE)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GRIGO GUSTAVO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)