Tennistavolo. Toirano, è grande festa per la vittoria del campionato di Serie D1

In Serie C1 , vincendo 5 a 2 in casa del Verzuolo Avis (due successi di Genta, due di Lepra, uno di Bottaro), il Toirano ha ottenuto la permanenza nella categoria.

Un risultato conseguito da Walter Lepra, vincitore di ben 24 partite (il 73%), Massimiliano Genta, autore di 13 punti (81% di positività), Andrea Bottaro (10), Gianluca De Lazzari (2) e Stefano Rebecchi (1). Nella stagione 2024/2025, quindi, il Toirano sarà ancora in gara a livello nazionale, in Serie C1.

In Serie D1 la squadra vincitrice del girone A ligure è il Toirano "Sensei". In un campionato equilibratissimo, è risultato determinante il successo per 6 a 1 nella palestra del Regina Sanremo (due punti di Occelli, due di Abete, uno di Pesce e uno del doppio Occelli/Pesce).

La Serie D3 ha chiuso il suo percorso determinando le dodici squadre promosse in D2 in tutta la Liguria. Le formazioni del Toirano, impegnate nel girone A, si sono piazzate al sesto e al settimo posto.

La squadra "A" ha totalizzato 12 punti, schierando ben dieci diversi pongisti. Nell'ultimo concentramento, svoltosi a Toirano, ha battuto per 5-2 l'Arma di Taggia "B", per poi cedere 0-7 al Tennistavolo Savona "1" secondo in classifica. Due le partite vinte da Carlo Panizza e da Francesco Vacca (al suo esordio in campionato); una da Bianca Sportelli.