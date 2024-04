Calcio, Eccellenza. Le sanzioni prima dell'ultima giornata, multa pesante e penalizzazione per il Forza e Coraggio

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 21/ 4/2024





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/ 4/2024

CAIRESE - FORZA E CORAGGIO

Premesso che la gara in epigrafe era prevista il giorno 21.04.2024 presso il Campo Sportivo "C. Brin" di Cairo Montenotte (SV) e valida quale penultima giornata del Campionato di Eccellenza - Girone A;

Preso atto che la società FORZA & CORAGGIO comunicava alla Segreteria del CR Liguria della LND di voler rinunciare alla disputa della gara medesima;

Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica;

Visto, altresì, il CU n.º 1 - Stagione 2023/24 della LND, il quale prevede per le Società che rinunciano alla disputa di una gara (prima rinuncia), l'ammenda di Euro 300,00 " Considerato che nel C.U sopra richiamato viene, altresì, disposto che, se la rinuncia avviene nelle ultime tre giornate di campionato, l'importo dell'ammenda è raddoppiato

Tutto ciò premesso, il G.S. In relazione alla gara CAIRESE - FORZA & CORAGGIO prevista il giorno 21.04.2024, quale penultima giornata del Campionato di Eccellenza - Girone A, delibera di infliggere alla società FORZA & CORAGGIO le sanzioni della perdita della stessa per 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di Euro 600,00 (ammenda raddoppiata, in quanto la rinuncia è avvenuta alla penultima giornata di campionato).

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

REVELLO ALESSANDRO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PADI NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MATTEI ALESSIO (ANGELO BAIARDO)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

PISCHE MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

MALFATTO GIANBATTISTA (TAGGIA)

PITTALUGA MATIAS WEN YANG (VOLTRESE VULTUR SSDARL)