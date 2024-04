Calcio. Gianluca Molinaro non allenerà più il Cengio: "Due anni ricchi di entusiasmo, era giusto preservarlo"

Forse anche per questo motivo il tecnico ha deciso di interrompere in accordo con la società valbormidese il proprio percorso al "Salvi".

"C'è indubbiamente un po' di stanchezza - esordisce Molinaro - Cengio rispetto a Savona non è dietro l'angolo e in questi anni l'entusiasmo e la voglia di stare insieme hanno rappresentato la benzina, insieme a una società che merita tanto, per ottenere questi risultati. Affrontare una terza stagione con meno spinta penso non converrebbe a nessuno, motivo per cui siamo arrivati a questa decisione.