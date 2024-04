Calcio, Vadese. Coesione e lavoro alla base del lavoro di Sandro Corsino: "I nostri portieri umili e compatti, qualificante lavorare con Mitu"

La regular season si è conclusa con la miglior difesa in coabitazione con l'Albissole per la Vadese.

Certo, l'arrivo di un portiere fuori scala per la categoria come Radu Mitu ha aiutato a blindare la difesa, ma anche il clima di lavoro dell'intero parco degli estremi difensori azzurrogranata, coordinato dal preparatore Sandro Corsino, ha saputo dare il proprio contributo:

"Il lavoro e la disponibilità dei ragazzi è stata la base di quanto siamo riusciti ad ottenere nel corso dell'intera stagione.

Lavorare con Mitu ha rappresentato per me una bellissima esperienza, sicuramente arricchente per il sottoscritto, ma penso appagante per entrambe le parti. Non dimentichiamo però il contributo che hanno saputo dare sia Ceraolo che Cavalleri.

Il nostro segreto? Credo nessuno, di base c'è la voglia di impegnarsi e far bene, con umiltà e disponibilità reciproca, oltre a un profondo senso di amicizia".