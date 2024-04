Calcio, Promozione. Il Celle Varazze all'ultimo passo promozione. Finale e Bragno, vincere vuol dire salvezza

La regola dei sette punti domina non solo in Eccellenza ma soprattutto in Promozione.

Archiviato il titol, nelle mani della capolista San Francesco Loano, in ottica salto di categoria tutto si concentrerà sul "Morel" di Ventimiglia. Al Celle Varazze basterà infatti pareggiare in casa dei granata per porre almeno sette punti di distacco dal terzo posto, garantendosì così matematicamente uno dei due posti che conduce in Eccellenza via playoff. A tifare per i frontalieri Praese e Carcarese, virtualmente ancora in corsa.

La dinamiche nella lotta per non retrocedere, invece, si presentano identiche al massimo campionato ligure.

Tre le certezze: Bragno, Pra e Finale sarebbero salve in caso di vittoria odierna, tutte e tre le squadre hanno infatti almeno sette punti di vantaggio sul penultimo e sul terzultimo posto, occupati da Camporosso e Campese.

Per i giallorossi e i valbormidesi si profilano prerò due impegni ardui, contro la S.F. Loano e la Praese. In caso di mancato successo bisognerà gettare lo sguardo ai risultati di Campese (in casa cone la Sestrese) e Camporosso (ospite al Corrent contro i biancorossi di Ponte). Il Pra, invece, ospiterà il Ceriale, atteso da una profonda rivoluzione estiva, dopo gli annunciati addii di mister Brignoli, del ds Sansalone e di buona parte dello staff.

Il programma: