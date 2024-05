La nota biancoverde:

"L' A.S.D. New Bragno Calcio comunica che il rapporto con il mister Simone Adami verrà interrotto. La società ringrazia il mister per il suo lavoro svolto con professionalità che ci ha consentito di raggiungere l obiettivo della salvezza. Cogliamo l occasione per augurargli buona fortuna per il suo proseguo di carriera da allenatore"