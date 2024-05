Calcio, Imperia. L'ingresso in società di Cesare Cometto è a un passo: "Accordo vicino, ho buone sensazioni"

Quello che sembrava un rumor di fine primavera con il passare dei giorni sta assumendo sempre più concretezza.

Cesare Cometto, in tandem con Eduardo Siracusa, sarebbero infatti pronti a entrare nei quadri dell'Imperia.

La conferma è arrivata proprio da Cometto nel corso della mattinata: "Ci siamo incontrati e una base per l'accordo è stata trovata. Tempi per la chiusura? Non ci siamo dati delle scadenze, ma non credo siano lunghissimi. L'approccio con la dirigenza è stato più che positivo, anche perchè essendo già stato a Imperia conosco bene la realtà nerazzurra".

Cometto, in attesa della fumata bianca, entrerebbe a rinforzare la compagine sociale, mentre Siracusa avrebbe un ruolo strettamente tecnico, grazie alla sua esperienza sul fronte calciomercato.

Il nodo è quindi vicino ad essere sciolto; da quel momento si passerà alla scelta della guida tecnica e alla conseguente strutturazione della squadra.