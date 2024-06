Calciomercato. Tripla conferma biancorossa con Croce, Bertone e Briano

Una conferma per reparto per la Carcarese che mantiene in rosa anche per la prossima stagione Samuele Croce, Gabriele Bertoni e Andrea Briano.

Un giocatore di esperienza e due giovani, quindi, si vanno ad aggiungere all’elenco delle conferme, dopo gli annunci delle permanenze di Francesco Brignone, Gabriele Brovida, Matteo Spozio e Diego Bonifacino.

Difensore classe 2000, Samuele Croce è a Carcare dall’estate del 2020 e, stagione dopo stagione, è diventato un importante punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

Sarà invece il terzo anno alla Carcarese per Gabriele Bertoni (2003) che, nonostante la giovane età, è ormai una garanzia del centrocampo biancorosso. Il mediano è in prestito dal Vado, società che si ringrazia per aver acconsentito a pubblicare la riconferma prima del 1° luglio.

Giovane di talento è anche Andrea Briano, 20 anni e al Corrent da dicembre 2022. Nonostante un infortunio che lo ha costretto ai box per alcune partite, l’esterno offensivo biancorosso questa stagione ha collezionato ottime prestazioni diventando una pedina importante della rosa.