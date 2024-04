Calcio, Baia Alassio. Il presidente Durante smentisce i contatti con l'Alassio 2024: "Non ci risultano interlocuzioni, ma siamo aperti a un confronto"

La lettera arrivata in comune nei giorni scorsi ha creato scalpore in tutta la comunità calcistica alassina.

L'intenzione di dare vita ad una seconda squadra cittadina, l'Alassio 2024, ha ovviamente creato dibattito, oltre ovviamente alla curiosità sulle figure interessate a varare un nuovo sodalizio in alternativa alla Baia Alassio Auxilium.

Proprio nella missiva indirizzata al sindaco Melgrati, veniva sottolineato come alcuni contatti con la società del presidente Durante fossero intercorsi nei mesi scorsi, una circostanza smentita dal diretto interessato.

"Dei discorsi in passato sono stati intavolati - spiega il massimo dirigente giallonero - ma a quanto ci risulta non con persone coinvolte in quest'ultima iniziativa.

Se avranno intenzione di contattarci non abbiamo alcun tipo di preclusione a un confronto, finalizzato però al rafforzamento della nostra società. Avere un'unica squadra competitiva ad Alassio è un obiettivo comune, avrebbe invece poco senso dividere le forze come accaduto in passato, in una realtà territoriale con numeri e strutture limitati. Ripeto, siamo disponibili a parlare con tutti, ma al momento non abbiamo avuto alcun tipo di contatto".