Calcio. Il Città di Savona saluta la corsa verso la Promozione. Poco ritmo e difesa che fa acqua, il Brugnato vince 4-3

BRUGNATO - CITTA' DI SAVONA 4-3 (14' Di Martino, 53' Cidale, 89' Gavini, 98' Beverinotti - 42' Pondaco, 83' Ndiaye, 95' Cherkez)

54' FINISCE QUA! IL BRUGNATO VINCE 4-3, IL CITTA' DI SAVONA SALUTA LA CORSA PROMOZIONE

53' BEVERINOTTI! INCREDIBILE! LA DIFESA DEL CITTA' DI SAVONA SBANDA PER L'ENNESIMA VOLTA! 4-3 PER I PADRONI DI CASA, PIATTONE VINCENTE A SUPERARE BOVA

50' CHERKEZ! 3-3! PUNIZIONE DAL LIMITE ANCORA SUL PALO DI BLEVE, SORPRESO ANCORA UNA VOLTA IL PORTIERE BIANCOROSSO!

46' Lunghi richiama Baccelli e Gavini, in campo Dal Pra e Mozzachiodi

45' saranno sette i minutio di recupero

44' 3-2 BRUGNATO! PALLONE SANGUINOSO PERSO DA BEANI, BACCELLI TROVA GAVINI PRONTO A INFILARE BOVA!

41' Ci sono cinque minuti più recupero, gli striscioni possono regalarsi ancora una chance per puntare al secondo posto

40' dal momento del gol il gioco non è ancora ripreso, problemi per il portiere Bleve

39' Biffi l'aveva chiamata: "Tirate forte sul palo del portiere!"

38' IL PAREGGIO DEL CITTA' DI SAVONA! NDIAYE! PUNIZIONE DI CHERKEZ NON TRATTENUTA DA BLEVE, IL GIOCATORE BIANCOBLU E' IL PIU' LESTO PER IL TAP IN!

36' nel Città di Savona in campo anche Beani per Fancellu

35' Beverinotti per Di Martino, per il numero nove tanti applausi da parte dei sostenitori di casa

33' Lunghi fa rifiatare Lufrano, in campo Polani

32' tocco di braccio in area del Brugnato, Di Maria a gesti mima l'arto attaccato al corpo

28' Lunghi giustamente vuole tenere la linea difensiva alta, i biancoblu pur non riuscendo ad alzare i ritmi hanno tutte le qualità per trovare l'episodio favorevole nell'area del Brugnato

27' Baccelli scappa sulla destra, Cidale fallisce l'appuntamento con la doppietta per pochi centimetri

25' nuovo cambio per il Città di Savona: Palumbo rileva Rapetti

22' scontato dire che i biancoblu stanno rischiando tantissimo in fase di ripartenza, ma serve un episodio per tornare a credere nella promozione

20' il Città di Savona gioca con un 3-5-2 ultra offensivo. Davanti a Bova ci sono Fancellu, Apicella e Matarozzo. In regia Rizzo con Cherkez e Calcagno mezz'ali. Romano e Ndiaye sono i quinti, Rapetti e Doci le punte

17' cambia Biffi con Ndiaye per Panucci

16' servirebbe un giocatore capace di rompere le linee del Brugnato, quasi la totalità dei giocatori di Biffi predilige infatti giocare con la palla tra i piedi

14' la linea difensiva del Città di Savona sale male, Di Martino esalta il riflesso di Bova

12' punizione dal limnite per Rapetti, c'è il muro della barriera biancorossa

11' in campo Doci per Pondaco

10' Il Città di Savona perde palla sulla propria trequarti offensiva, i biancorossi trovano una prateria da sfruttare. Bova ci mette una pezza sul primo tiro, sulla respinda Cidale trova la base del palo e la carambola in rete

8' IL BRUGNATO TORNA IN VANTAGGIO! CIDALE !

5' Di Martino vuole la doppietta, Bova non è d'accordo e blocca con sicurezza

2' poche scelte in panchina per Biffi, proprio a livello tattico per tentare di cambiare spartito. Doci si sta scaldando con maggior convinzione

1' si riparte! non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

49' squadre negli spogliatoi, 1-1 al "Colombo" al termine del primo tempo

47' destro masticato di Di Martino, blocca Bova

45' saranno quattro i minuti di recupero

42' IL PAREGGIO DEL CITTA' DI SAVONA! MISCHIONE DAVANTI A BLEVE RISOLTO DA PONDACO!

35' sul fronte tattico 4-2-3-1 per il Città di Savona. Calcagno, Panucci e Romano alle spalle di Rapetti. C'è però troppa staticità nel reparto offensivo biancoblu

31' il Brugnato quando riparte da la sensazione di poter far male: ci prova Baccelli, Bova c'è

30' ancora gli striscioni vicini la pari, il lob di Romano sfila però sul fondo alla sinistra di Bleve

28' buon lavoro di Cherkez al limite, il sinistro a chiudere non sorprende Bleve, bravo a bloccare la sfera

23' la squadra di Biffi si è installata nella mediana del Brugnato, il ritmo della manovra devono però necessariamente alzarsi

22' ammonito Quaranta

21' prova a reagire il Città di Savona, Panucci va a giro sul secondo palo, il palo salva Bleve!

14' DI MARTINO! IL BRUGNATO E' IN VANTAGGIO! BELL'AZIONE LINEARE DEI PADRONI DI CASA, MA BIANCOBLU TOTALMENTE PASSIVI NELL'OCCASIONE

13' non fa meglio Cherkez dall'altra parte del campo. Ritmi ancora cadenzati su entrambi i fronti

11' scalda il destro anche Baccelli, potenza e mira da rivedere

6' clima stranissimo nell'entroterra spezzino, si aprono squarci di sereno con tuoni violenti in lontananza. Per il Città di Savona però poco conta, l'obiettivo sono i tre punti

4' la prima conclusione e' di Romano, un mezzo collo esterno che si alza oltre la traversa

3' gara iniziata con tre minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BRUGNATO: Bleve, Ferrari, Terribile, Fellistri, Del Vigo, Quaranta, Baccelli, Cidale, Di Martino, Gavini, Lufrano.

A disposizione: Castagnoli, Beverinotti, Cervone, Dal Pra, E. Ferrari, V. Ferrari, Mozzachiodi, Polani, Rocca.

Allenatore: Lunghi

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Apicella, Cherkez, Matarozzo, Pondaco, Romano, Rizzo, Rapetti, Panucci, Calcagno.

A disposizione: Siri, Brazzino, Doci, Ndiaye, Palumbo, Beani.

Arbitro: Di Maria di Chiavari