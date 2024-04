Calcio, Pietra Ligure. Cocco senza assilli: "Testa libera nella volata playoff. La sosta? Ci è servita" (VIDEO)

Il record di punti stagionale in Eccellenza non basta al Pietra Ligure: la volontà di provare fino alla fine a rimanere agganciati al treno playoff è fortissima in tutto l'ambiente biancoceleste.

Un obiettivo che non deve però trasformarsi in ossessione, soprattutto perchè, regolamento alla mano, la squadra di mister Cocco deve almeno eguagliare il passo di Cairese e Rivasamba fino al termine della regular season.

Una volata da vivere con entusiasmo secondo il tecnico, rinfrancato non solo dalla vittoria contro il Busalla, ma anche per le energie recuperate durante la sosta pasquale.