Stadio 'Nino Ciccione' di Imperia, l’erba inizia a germogliare (foto)

A quasi dieci giorni dalla semina , effettuata dalle maestranze della ditta Green System di Chiusavecchia, lo stadio “Nino Ciccione” di Imperia inizia ad offrire un colpo d’occhio decisamente differente rispetto a prima, quando il manto erboso era praticamente scomparso.

Il terreno, che dovrà ospitare le gare casalinghe dei nerazzurri in serie D è stato prima liberato dalle erbacce che lo infestavano: successivamente è iniziata la delicata e complessa lavorazione di semina per fare attecchire il nuovo prato su cui, però, gli esperti dicono che per almeno tre mesi, non sarà possibile veder rotolare il pallone.