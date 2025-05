Calcio, Speranza. A fine stagione sarà separazione con Girgenti

LA NOTA ROSSOVERDE:

L’A.S.D. Speranza 1912 annuncia, di comune intesa, la conclusione al termine della stagione in corso del rapporto con il tecnico della prima squadra, Davide Girgenti, in carica da luglio 2021.

Il Presidente Bruno Bruzzone desidera ringraziare Davide Girgenti per il grandissimo lavoro svolto e per gli ottimi risultati ottenuti in questa esperienza ricca di reciproche soddisfazioni. Un'ascesa continua, impreziosita da ottimi piazzamenti per la storia recente della società Speranza, unita ad una valorizzazione e crescita di tanti giovani calciatori. Sono stati quattro anni bellissimi: dal Presidente Bruzzone, al più piccolo dei ragazzini del nostro settore Giovanile e dal tutto il Consiglio direttivo auspichiamo all'amico Davide Girgenti le migliori soddisfazioni e le fortune che merita nel proseguimento della sua carriera.