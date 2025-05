Giudice Sportivo, Serie D. Ultima gara interna con multa per Bra e Imperia, sei giocatori fermati per un turno

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 27/ 4/2025



Euro 1.000,00 IMPERIA CALCIO SRL

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (Nº 4 petardi e Nº 3 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 500,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive nei confronti della squadra ospitante. (R CdC)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CACCIATORE GIUSEPPE (SALUZZO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DISEGNI LEONARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GANDOLFI LORENZO (OLTREPO FBC)

MICHELUCCI FILIPPO (VADO 1913 A.S.D.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONZA EDOARDO (AVC VOGHERESE 1919)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RICCI LUDOVICO (ASTI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ALLASINA NICOLO (SALUZZO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FEDERICO GABRIELE (CAIRESE)

VIGNAROLI FILIPPO (CAIRESE)

AIOLFI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PENNATI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CHELLI GABRIELE (NOVAROMENTIN SRL)

MAGNALDI FILIPPO (SALUZZO)