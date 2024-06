Calcio. La Cairese in D spinge la Praese in Eccellenza e il Panchina in Promozione

Il sostegno per la Cairese ieri pomeriggio non è arrivato esclusivamente dal cuore della Valbormida, anche dal ponente genovese e da Chiavari non è infatti mancata la spinta a favore della squadra allenata da mister Boschetto.

Sia la Praese che il Panchina aspettavano infatti la promozione in Serie D dei gialloblu per poter festeggiare il ripescaggio. I verdi genovesi hanno centrato il salto di categoria grazie al terzo posto nei playoff, raggiungendo così l'Eccellenza, mentre i levantini hanno fatto fruttare al meglio la vittoria di otto giorni fa all'Olmo - Ferro, contro il Città di Savona.

Il rimpianto maggiore è infatti proprio per i biancoblu. Per gli Striscioni sarebbe stato sufficiente arrivare terzi nella poule playoff per raggiungere la Promozione, invece sono state collezionate quattro sconfitte in altrettanti incontri.