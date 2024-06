Calciomercato. Il Celle Varazze non si ferma, tanti big sondati in queste ore dai biancoblu

I rumor attorno al Celle Varazze hanno focalizzato inevitabilmente l'attenzione in queste prime settimane di mercato.

Tra una decina di giorni aprirarnno le liste di trasferimento, ma la società biancoblu ha di fatto già confermato un buon numero di operazioni prospettate a inizio giugno.

Colpi da primissima fascia, ai quali potrebbero presto aggiungersene altri.

Sul taccuino delle civette torna a farsi largo il nome di Simone Guida, difensore centrale classe 2000 fresco vincitore dell'Eccellenza insieme all'Imperia di mister Buttu. In uscita potrebbe esserci invece il jolly Emanuele Colombo, sulle cui tracce sembra esserci il Savona di mister Monte.

In mediana confermati i sondaggi per due freschi vincitori dei playoff nazionali di Eccellenza: Mattia Grandoni del Fossano (ex di Savona e Albenga) e Marco Silvestri.

A completare il quadro dei papabiliinvece gli ultimi nomi emersi sono quelli di Luca Travella, esterno del Taggia, e dell'attaccante Sedki Akkari del Pra.