Giudice Sportivo, Promozione. Pochi provvedimenti per la nostra provincia, il Finale perde per una giornata Renda e Ballone

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 30/ 3/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
- AMMENDA
- Euro 150,00 PSM RAPALLO
- Euro 100,00 CELLA 1956
DIRIGENTI
- INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 5/2025
- TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
- TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
- INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 4/2025
- MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- TOSCANO ROBERTO (PSM RAPALLO)
- ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
- AMMONIZIONE (III INFR)
- GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
- MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- AMMONIZIONE (I INFR)
- CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
- CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
ALLENATORI
- SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2025
- LEONE GIORGIO (PSM RAPALLO)
- LEONE GIORGIO (PSM RAPALLO)
- AMMONIZIONE (VI INFR)
- ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)
- ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)
- AMMONIZIONE (III INFR)
- PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)
- PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)
- AMMONIZIONE (II INFR)
- BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
- BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
- AMMONIZIONE (I INFR)
- NOBILE DANILO (PANCHINA)
- NOBILE DANILO (PANCHINA)
CALCIATORI ESPULSI
- SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
- COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- STAMILLA ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
- GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
- GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
- GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
- MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
- MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI NON ESPULSI
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
- RENDA LEONARDO (FINALE)
- RENDA LEONARDO (FINALE)
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
- BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)
- PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
- CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
- FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
- BALLONE LEONARDO (FINALE)
- RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
- CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)
- CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
- OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
- VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
- FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
- MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
- LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
- CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
- MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
- ERANIO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)
- FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
- FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)
- IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)
- VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
- ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
- AMMONIZIONE (XII INFR)
- REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
- REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
- AMMONIZIONE (XI INFR)
- BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
- GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)
- AMMONIZIONE (VIII INFR)
- SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)
- ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
- MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
- MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)
- FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)
- AMMONIZIONE (VII INFR)
- BERTONI GABRIELE (CARCARESE)
- ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
- ARZARELLO DARIO (FINALE)
- GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
- ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
- CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
- FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
- ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
- GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
- AMMONIZIONE (VI INFR)
- PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
- YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
- BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)
- MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
- BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)
- AMMONIZIONE (III INFR)
- CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
- CASTELLINI LEONARDO (CAPERANESE 2015)
- CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
- RIZZO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
- CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)
- MASSARO DANIELE (SAMMARGHERITESE 1903)
- NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
- AMMONIZIONE (II INFR)
- CANCELLARA GABRIEL (ALBISSOLE 1909)
- GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- DAGNINO DIEGO (FINALE)
- TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
- PAGGINI DANIELE GIOVANN (PSM RAPALLO)
- ZULIANI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
- AMMONIZIONE (I INFR)
- BURDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
- BERTOLONE JOSHUA (CAPERANESE 2015)
- ANDREETTO LORIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
- VECCHIONE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
- GERINI DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
- GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)