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Calcio | 03 aprile 2025, 18:38

Giudice Sportivo, Promozione. Pochi provvedimenti per la nostra provincia, il Finale perde per una giornata Renda e Ballone

Giudice Sportivo, Promozione. Pochi provvedimenti per la nostra provincia, il Finale perde per una giornata Renda e Ballone

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE 

GARE DEL 30/ 3/2025 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

SOCIETÀ

  • AMMENDA
    • Euro 150,00 PSM RAPALLO
    • Euro 100,00 CELLA 1956

       

DIRIGENTI

  • INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 5/2025
    • TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
       
  • INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 4/2025
    • MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • TOSCANO ROBERTO (PSM RAPALLO)
    • ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
       
  • AMMONIZIONE (III INFR)
    • GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
    • MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
       
  • AMMONIZIONE (I INFR)
    • CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
       

ALLENATORI

  • SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2025
    • LEONE GIORGIO (PSM RAPALLO)
       
  • AMMONIZIONE (VI INFR)
    • ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)
       
  • AMMONIZIONE (III INFR)
    • PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)
       
  • AMMONIZIONE (II INFR)
    • BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
       
  • AMMONIZIONE (I INFR)
    • NOBILE DANILO (PANCHINA)
       

CALCIATORI ESPULSI

  • SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    • DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
    • COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)
       
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    • STAMILLA ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
    • GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
    • GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
    • GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
    • MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
    • MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
       

CALCIATORI NON ESPULSI

  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
    • RENDA LEONARDO (FINALE)
       
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
    • BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)
    • PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
    • CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
    • FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
    • BALLONE LEONARDO (FINALE)
    • RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
    • CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
    • CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)
    • CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
    • OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
    • VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
       
  • AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
    • FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
    • MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
    • LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
       
  • AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
    • FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
    • CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
    • MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
    • ERANIO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)
    • FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
    • FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)
    • IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)
    • VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
    • ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
       
  • AMMONIZIONE (XII INFR)
    • REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
       
  • AMMONIZIONE (XI INFR)
    • BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
    • GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)
       
  • AMMONIZIONE (VIII INFR)
    • SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)
    • ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
    • MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
    • MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)
    • FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)
       
  • AMMONIZIONE (VII INFR)
    • BERTONI GABRIELE (CARCARESE)
    • ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
    • DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
    • ARZARELLO DARIO (FINALE)
    • GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
    • BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
    • ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
    • CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
    • FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
    • ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
    • GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
       
  • AMMONIZIONE (VI INFR)
    • PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
    • YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
    • BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)
    • MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
    • BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)
       
  • AMMONIZIONE (III INFR)
    • CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
    • CASTELLINI LEONARDO (CAPERANESE 2015)
    • CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
    • PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
    • RIZZO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
    • CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)
    • MASSARO DANIELE (SAMMARGHERITESE 1903)
    • NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
       
  • AMMONIZIONE (II INFR)
    • CANCELLARA GABRIEL (ALBISSOLE 1909)
    • GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
    • DAGNINO DIEGO (FINALE)
    • TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
    • PAGGINI DANIELE GIOVANN (PSM RAPALLO)
    • ZULIANI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
       
  • AMMONIZIONE (I INFR)
    • BURDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
    • BERTOLONE JOSHUA (CAPERANESE 2015)
    • ANDREETTO LORIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
    • ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
    • VECCHIONE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
    • GERINI DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
    • GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

redazione

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