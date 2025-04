Giudice Sportivo, Eccellenza. Tra i team savonesi stop ai difensori, una giornata per Gasco e De Benedetti

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 30/3/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPPANERA LUCA (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE (III INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



AMMONIZIONE (II INFR)

MONTEMAGNO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE BENEDETTI FILIPPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FABBRUCCI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SEVERI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIRONE PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CANOVI CRISTIAN (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (III INFR)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FRANCO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (II INFR)

IVALDI GIOVANNI (ANGELO BAIARDO)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTE RUBEN (CELLE VARAZZE F.B.C.)

COSTA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LAZRI MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MAZZADI SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

CARRESE FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (I INFR)

NINIVAGGI MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PARIGI NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASTELLI ALESSANDRO (PRAESE 1945)