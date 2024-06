Imperia Calcio, parla il presidente Gramondo: "Si riparte da Scuffi, De Rose e Greco"

L'Imperia neo promossa in serie D con uno scarno comunicato di 4 righe sui propri profili social ha ufficializzato l'altro ieri sera il nuovo staff dirigenziale per la stagione 2024-2025: "La SSD Imperia Calcio comunica che per la prossima finestra di mercato si avvarrà della collaborazione dei signori Gianluca Greco, Matthew Scuffi e Alessandro De Rose".

Il presidente neroazzurro Fabrizio Gramondo parla a La Voce di Imperia del nuovo organigramma societario annunciando i ruoli.

Presidente, a livello dirigenziale servivano consulenti esterni per costruire la squadra?

"Siccome non siamo uomini di mercato ed essendosene andati prima Bencardino e poi Riolfo durante la scorsa stagione siamo stati costretti ad affidarci all'esterno".

Scuffi sarà il direttore generale?

"I ruoli saranno ratificati dall'Assemblea dei soci a fine mese. Greco dovrebbe occuparsi del mercato della prima squadra, De Rose di rilanciare il settore giovanile. Per quanto riguarda Scuffi vedremo anche come si muoverà in questo periodo".

I manager che arrivano dal Sud dovranno trasferirsi a Imperia e saranno pagati?

"E' nell'ordine delle cose che dovranno trasferirsi a Imperia per poter operare. Loro hanno dato disponibilità a zero euro, poi vedremo come si svilupperanno i rapporti anche in base ai risultati, se ci saranno margini di budget. Tra i loro compiti c'è anche il reperimento di sponsor. Naturalmente non vengono a Imperia per fare beneficenza"

Futuro: mister Pietro Buttu resta?

"I nuovi manager stanno sondando sia la disponibilità del mister che dei giocatori. Si tratterà di capire le scelte, a partire da ciò che pensa lo staff tecnico. E anche la voglia e la motivazione di chi vuole alzare l’asticella. Fermo restando che bisognerà necessariamente allargare e migliorare la rosa. Col cuore li terrei tutti, ma abbiamo la necessità di rinforzarci".

L’obiettivo della stagione quale sarà?

"L’imperativo è mantenere la categoria, possibilmente senza passare dai playoff".

Per fare la serie D servirà un budget importante: che ne dice di 500 mila euro?

"Noi avevamo già un budget importante in Eccellenza, anche se inferiore ad altri. Bisognerà essere oculati nelle scelte. Più che il quanto è come si spende. Abbiamo un'idea e stiamo cercando sponsor. Non è facile ricevere aiuti in questa città"

Capitolo stadio, finalmente la prima squadra tornerà al Ciccione?

"Il nostro riferimento non può che essere il 'Ciccione', la nostra casa. Il nuovo manto erboso sembra che abbia attecchito bene e credo che si potrà cominciare il campionato nel nostro stadio. Tuttavia, non mi sbilancio a questa domanda è meglio che rispondano i giardinieri che sono professionisti del settore".

Sempre a proposito del campo, ci sono problemi per la convenzione col Comune?

"Direi di no, è gia nostra per 12 anni ma dovrà essere aggiornata in base ai lavori che sono stati eseguiti"

Tornando a Scuffi, hanno fatto storcere il naso certi notizie che si reperiscono in rete cliccando il suo nome...

"Anche noi, per la verità, siamo rimasti sorpresi. Lui ci ha rassicurato dicendoci che sono tutte situazioni finite in una bolla di sapone. Attendiamo, prima di conferirgli l'incarico, che il suo avvocato ci trasmetta copia delle sentenze e una dichiarazione sui suoi carichi"