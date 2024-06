Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale tira dritto: "Avremo sia la Prima Squadra che il Settore Giovanile nella prossima stagione"

Il Borgio Verezzi va avanti, nonostante le difficolta emerse nelle ultime ore con le dimissioni sopraggiunte del dg Castiglione, di mister Ponte e del direttore sportivo Scannapieco.

A confermarlo è stato il presidente, Fabio Cordiale.



"Ovviamente siamo in ritardo rispetto a una tabella di marcia ideale, ma il Borgio Verezzi sarà presente ai nastri di partenza della stagione 2024/2025, sia come Prima Squadra che come Settore Giovanile.

Bisognerà dare un'accelerata importante, ma sono convinto che riusciremo comunque a strutturare una formazione che possa ben figurare nel campionato di Prima Categoria. La scelta del mister? Come tecnico serve qualcuno con tutte le caratteristiche necessarie per calarsi al meglio nella nostra realtà, tenendo anche contro della valorizzazione che intendiamo dare ai nostri giovani con la contemporanea istituzione della formazione Juniores. Ho già qualche idea in testa, ci lavoreremo nei prossimi giorni".