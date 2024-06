Calciomercato, Baia Alassio. Ci sarà ancora l'esperienza di Odasso e Combi per mister Sardo

Dal Ferrando arrivano le ufficialità di altri due giocatori per la stagione 2024-2025. Si tratta del centrocampista Jacopo Odasso e del difensore Mattia Combi.

Odasso, classe 1996, è un vero Senatore della Baia Alassio Auxilium: 8 stagioni al Ferrando e 166 partite all’attivo lo rendono il volto storico del team. Ai nostri microfoni ha raccontato: “Sono contento di continuare con la Baia Alassio Auxilium, cambiare aria non è mai stata tra le mie opzioni. Questo sarà l'ottavo anno qui, dove mi sento a casa sotto ogni punto di vista.

L'anno scorso è iniziato un nuovo percorso che ci ha visto subito protagonisti. Abbiamo riportato credibilità e stabilità che erano un po' mancate negli anni precedenti, ora l'obiettivo è migliorarci e alzare l'asticella dei risultati.

Sto bene con compagni, allenatore, staff e tifosi quindi mi aspetto una grande stagione e non vedo l'ora di iniziare. Inoltre, sono felice di portare avanti anche il lavoro iniziato l'anno scorso con il DS Taverna con il settore giovanile in veste di preparatore atletico, dove si sono già visti i primi piccoli frutti”.

Mattia Combi, difensore classe 1994, ha sposato il progetto Baia già 3 anni fa. Proveniente dall’Onegliese, ha vestito i colori alassini sia in Promozione che in Prima Categoria. Giocatore di sostanza e membro della vecchia guardia, sa portare in campo grinta ed agonismo per affrontare con il giusto atteggiamento anche i match più complicati.

L’attaccamento alla maglia e alla società sono gli ingredienti dai quali stiamo ripartendo, questi ragazzi credono nel progetto e ne sono i protagonisti, per riportare Alassio in palcoscenici meritevoli e ricostruire un legame forte con la Città, le famiglie ed i tifosi.