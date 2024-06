Calciomercato, Cairese. Si cerca un esterno offensivo: Cericola e Giacchino nomi caldi. Si aspetta solo l'ufficialità per Castiglia

Radiomercato inizia a mandare segnali sempre più intensi arrivati ormai a poche ore dall'apertura delle liste di trasferimento.

Gli ultimi tam tam sul fronte Cairese vedono i gialloblu valbormidesi concentrati sulla ricerca di un giocatore d'attacco che possa garantire passo e anche un buon numero di reti. Uno dei nomi sondati è quello di Matteo Cericola, ex esterno offensivo del Ligorna, Dopo il triennio in biancoblu sono arrivate le esperienze con Sestri Levante e Lavagnese, ma non è detto che il futuro del giocatore classe 1996 sia lontano dalla Liguria.

Un ritorno in provincia di Savona sarebbe invece quello di Gabriele Giacchino, già al lavoro con mister Boschetto in quel di Asti (sei le reti nella stagione conclusa da poche settimane insieme ai biancorossi). Indipendentemente dalle indiscrezioni l'identikit tecnico si concentrerà su un elemento con quelle caratteristiche.

Passando alla mediana, il colpo Castiglia, anticipato sette giorni fa, è ormai a un passo, mentre rientrerà alla base Francesco Berretta dopo l'eccellente stagione in prestito all'Albenga.