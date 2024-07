Calciomercato, Albenga. I nomi più chiacchierati per l'attacco sono quelli di Messina e del nicaraguense Heatley

Sono ore assolutamente non banali per l'Albenga.

Nei prossimi giorni ci si aspetta un necessario cambio di passo sul fronte della definizione dell'organigramma definitivo e delle scelte che verranno intraprese sul Settore Giovanile.

Con l'arrivo di luglio e le liste di trasferimento aperte, saranno però anche resi noti i nomi dei primi giocatori che indosseranno la casacca bianconera sotto la guida di mister Mariotti. Le trattative sono state di fatto imbastite in attesa dell'ufficialità da parte del club ingauno.

Le indiscrezioni più insistenti nelle ultime ore portano all'attaccante nicaraguense Kayro Heatley, punta classe 98 del Real Forte Querceta. Per lui nella seconda parte del campionato 17 presenze e tre reti per i toscani.

Sempre a riguardo del parco offensivo circola con insistenza anche il nome di Antonio Messina, riferimento centrale classe 2000 autore di 11 reti con la maglia del Gladiator (appartenente al girone G di Serie D).

Per entrambi i giocatori si registra una buona concorrenza, ma gli ingauni sembrano essere in vantaggio per porre il punto esclamativo su entrambe le operazioni.