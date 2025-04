Calcio, Promozione, tripudio Millesimo! Carcarese ko in pieno recupero, giallorossi con un piede e mezzo in Eccellenza

MILLESIMO - CARCARESE 1-0 (93' Bogarin)

FINISCE QUI! IL DERBY E' DEL MILLESIMO, CHE SUPERA IN INFERIORITA' NUMERICA LA CARCARESE IN PIENO RECUPERO! GIALLOROSSI A +6 SULLA SQUADRA DI BATTISTEL E CON UN PIEDE E MEZZO IN ECCELLENZA

95' ultimo disperato assalto della Carcarese, si allungherà forse di un minuto la gara

93' BOGARIN! IL VANTAGGIO DEL MILLESIMO! Contropiede micidiale dei giallorossi che trovano la rete che può valere la promozione in Eccellenza proprio in pieno recupero, esplode il Viglino!

91' Kosiqi difende palla in mezzo a due avversari, appoggio a Bonifacino che di prima calcia un paio di metri sopra la traversa. Assalto finale della Carcarese

90' sei minuti di recupero

88' a terra Conde dopo un altro scontro con Kosiqi che aveva tentato la zampata in scivolata sul traversone di Nonnis, si allungherà il recupero

87' girata improvvisa di Brovida dal limite, sinistro strozzato che non impensierisce Conde. Nella Carcarese entra anche Casassa al posto di L. Moretti

85' angolo per il Millesimo conquistato da Guarco, Bogarin sul secondo palo non aggancia il pallone che si perde a lato

83' Battistel inserisce Bonifacino al posto di F. Moretti, secondo cambio per la Carcarese

81' traiettoria troppo bassa dello stesso Brovida, respirano i padroni di casa

80' Ndiaye scomposto su Brovida, inevitabile l'ammonizione per il numero cinque del Millesimo, punizione laterale a favore della Carcarese

78' Prato in profondità a cercare Kosiqi, chiude la difesa di casa che guadagna anche rimessa dal fondo

77' Pirotto duro su Bogarin, Macchia chiede il giallo rimediando la seconda ammonizione. Espulso il tecnico del Millesimo

76' proteste del Millesimo per un contatto in area tra Ndiaye e Brovida, fischiato fallo in attacco ai giallorossi tra il disappunto di panchina e tifosi di casa

74' Quinonez rileva un esausto Gomes, mister Macchia vuole forze fresche per gestire il finale, considerando l'inferiorità numerica dal 28' del primo tempo

73' risponde subito il Millesimo con la sassata dal limite di Gomes, Giribaldi in tuffo dice di no

72' Carcarese vicinissima al vantaggio: traversone lungo di Bablyuk, sponda aerea di Poggi per la zampata sotto porta di Kosiqi, Conde miracoloso riesce a tenere lì il pallone salvando letteralmente la propria porta

71' angolo di Brovida ad uscire, mischia in area giallorossa con Poggi sbilanciato al limite dell'area piccola, Savino lascia correre

70' terzo cambio nel Millesimo: fuori Villar, dentro Gadau

68' Gomes in cielo a cercare di arpionare il traversone di Guarco, pallone solamente spizzato che Giribaldi osserva scorrere sul fondo

67' entriamo nell'ultimo quarto di partita, è sempre 0-0 tra Millesimo e Carcarese, ci si prepara ai fuochi d'artificio finali

65' sinistro di F. Moretti dal limite, chiede una deviazione il numero cinque biancorosso, Savino lo ammonisce per proteste

62' uscita di Conde su Poggi non impeccabile, l'ex Cairese colpisce di testa senza però inquadrare la porta. La Carcarese sta alzando il pressing in questa fase

61' Macchia si gioca la carta Bogarin, lascia il campo Sata

60' continua a spingere sull'asse mancino la Carcarese, Brovida premia ancora la sovrapposizione di Nonnis, che viene pescatò però in posizione di fuorigioco

58' primo cambio anche per il Millesimo, spazio a Cigliutti al posto di A. Brignone

57' spunto di Bertoni per vie centrali, Poggi in diagonale mastica troppo il sinistro consegnando di fatto il pallone a Conde

55' velo di Poggi che libera Pirotto verso la porta, recupera la difesa del Millesimo che chiude angolo, la Carcarese prova a scuotersi dopo un inizio di secondo tempo piuttosto timido

52' primo cambio per Battistel: entra Pirotto al posto di Diamanti

49' traversone di Facello che si perde direttamente sul fondo, ma è un Millesimo che continua a giocare senza fare alcun tipo di calcolo nonostante il +3 in classifica e l'uomo in meno

48' e arriva infatti lo stacco perentorio di Di Mattia, incornata potente di poco a lato

47' Facello dal limite calcia col destro conquistando il primo corner del secondo tempo, su palla inattiva ha tanta fisicità il Millesimo

46' staccati più di 1.200 biglietti all'ingresso, affluenza record per la super sfida che può decidere il campionato di Promozione

Inizia la ripresa, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

45'+4' ammonito Guarco per fallo tattico su Bablyuk lanciato in contropiede, sulla punizione di Prato respinta dalla barriera si chiude un primo tempo a dir poco intenso e combattuto. Ancora 0-0 tra Millesimo e Carcarese, tra poco il racconto di una ripresa che vedrà la squadra di Macchia giocare in 10 contro 11 per l'espulsione ai danni di Piana poco prima della mezz'ora

45'+3' angolo per il Millesimo, traiettoria ad uscire sul secondo palo dove Gomes calcia di potenza col sinistro, si immola in scivolata Prato che respinge con il corpo

45'+1' Prato avanza per vie centrali, destro da fuori che Conde controlla in totale sicurezza

45' chiude il primo tempo in avanti la Carcarese, Brovida a sinistra continua a creare superiorità, traversone basso per Bertoni che in spaccata non riesce ad imprimere la forza necessaria alla sfera. Viene poi ammonito per gioco pericoloso il centrocampista biancorosso

43' importante in questa fase il lavoro spalle alla porta di Gomes, che deve cercare di far salire la squadra, in inferiorità numerica dal 28' per il rosso diretto a Piana

41' dolorante a terra il portiere del Millesimo Conde, gioco fermo da un paio di minuti per verificare le condizioni dell'estremo difensore giallorosso

38' ci prova ancora il numero sette biancorosso, pallone appoggiato al limite per l'accorrente F. Moretti che calcia troppo d'esterno senza trovare lo specchio

36' Brovida premia la sovrapposizione di Nonnis, traversone arretrato che viene allontanato dalla difesa del Millesimo

34' Facello di testa non trova la porta per questione di centimetri, la Carcarese fatica a ripartire in questa fase, nervoso Battistel in panchina

33' continua a premere la formazione di casa nonostante l'uomo in meno, Guarco da sinistra conquista un prezioso corner. Ammonito nel frattempo Sata

30' ha il suo bel da fare la terna arbitrale: la partita si sta incendiando, inferociti anche i tifosi del Millesimo dietro le due panchine per il cartellino rosso estratto all'indirizzo del centrocampista giallorosso

29' Villar calcia la punizione conquistata subito prima dell'espulsione di Piana, destro alto che non crea problemi alla porta di Giribaldi

27' SI SCALDANO GLI ANIMI IN CAMPO, ROSSO DIRETTO A PIANA: colpo sul volto a palla lontana ai danni di Poggi, Millesimo in dieci uomini

25' slalom di Villar che conquista punizione dal limite, proteste della Carcarese che non gradisce la decisione di Savino di Genova

23' Fabio Moretti stringe la diagonale fermando Sata pericolosamente lanciato in contropiede, partita equilibrata in cui il minimo errore potrebbe fare la differenza

22' gioco momentaneamente fermo per verificare le condizioni di Ndiaye, rimasto a terra in area dopo uno scontro con un avversario, sembra comunque in grado di proseguire il giocatore del Millesimo

21' punizione battuta rasoterra da Brovida, Nonnis sbuca alle spalle della barriera trovando deviazione e terzo angolo del match

18' Bablyuk prova ad affondare sulla corsia di destra, ma l'ex Savona si trascina il pallone sul fondo concedendo semplice rimessa a favore del Millesimo

15' Kosiqi lavora un gran pallone in mezzo a due avversari prima di appoggiare a sinistra per Nonnis, altro giro dalla bandierina a favore della formazione di Battistel

13' Gomes allontana sul primo palo, è un Millesimo aggressivo e convinto in queste prime battute di gioco

12' prima accelerazione a sinistra di Brovida, la Carcarese guadagna il primo corner della gara

11' Villar in profondità a cercare il taglio di Sata, pallone leggermente lungo che viene allontanato dalla difesa biancorossa

7' ancora Millesimo pericoloso, questa volta è Gomes a calciare dal limite col sinistro, Giribaldi risponde presente salvando la propria porta

6' primo squillo da parte dei padroni di casa, Sata rientra sul mancino e chiama Giribaldi alla deviazione in angolo, bravo il portiere biancorosso a neutralizzare il tentativo del numero sette di mister Macchia

4' si superano probabilmente i 1.000 spettatori, subito tanto agonismo in campo

1' si parte con circa otto minuti di ritardo. Millesimo in maglia blu, divisa biancorossa per la Carcarese. Pubblico delle grandi occasioni al Viglino, tribunetta gremita e persone assiepate lungo tutto il perimetro di gioco

PRIMO TEMPO

Formazioni :

MILLESIMO: Conde, Facello, Guarco, Di Mattia, Ndiaye, Vittori, Sata, Piana, Gomes, Villar, A. Brignone. A disposizione : Castiglia, Cigliutti, Gadau, Bove, Stafa, Bogarin, Quinonez, Salvatico, Pregliasco. Allenatore : Macchia

CARCARESE: Giribaldi, L. Moretti, Diamanti, Prato, F. Moretti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Bablyuk, Kosiqi. A disposizione : Grenna, Casassa, Croce, Ghirardi, Pirotto, Bonifacino, Marchi, Mombelloni, Gjataj. Allenatore : Battistel

Arbitro: Savino di Genova

Assistenti: Poggi di Genova - Chamchi di Savona