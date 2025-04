Mantenere la porta imbattuta in casa della principale rivale, tra l'altro disputando più di un'ora di gioco in inferiorità numerica, non è cosa da poco.

Dopo il rosso a Colombo, Garbini e Schirru hanno chiuso la diga, formando un asse insuperabile insieme al portiere Bova.

Per il centrale non è ovviamente ancora tempo dei festeggiamenti, ma la prova di forza del "Macciò" rappresenta il segnale migliore per la volata finale.