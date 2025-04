Calcio, Carcarese. La dura replica di Brignone al presidente Levratto: "I rapporti umani non si barattano col denaro, il Millesimo non farà parte del mio futuro"

Il presidente del Millesimo, Eros Levratto, ha chiamato in causa Francesco Brignone, attaccante della Carcarese, parlando dei giocatori che durante le scorse sessioni di mercato hanno rifiutato di indossare la casacca giallorossa.

Una presa di posizione che ha infastidito non poco il giocatore biancorosso.



Ecco la nota:

“Faccio i complimenti al Millesimo per la vittoria del campionato, ma intendo precisare che ci sono rimasto male e non capisco perché sono stato menzionato dal presidente Levratto. Un presidente che vince il campionato dovrebbe festeggiare la vittoria senza pensare a giocatori non tesserati per la sua squadra. Tra l’altro un giocatore che ha subito un grave infortunio e che oggi non ha potuto prendere parte alla partita proprio per questo. Vorrei inoltre sottolineare che ho deciso di rimanere a Carcare non per motivi economici, ma perché mi legano rapporti umani e grandi amicizie con compagni e società. Aspetti che non sono barattabili con il denaro. In queste categorie è questo quello che conta e per questo sono sicuro che il Millesimo non farà parte del mio futuro, poiché condivido valori diversi da quelli espressi oggi dal presidente Levratto”