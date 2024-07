Calciomercato. Diego Dagnino non giocherà nel Finale, ufficiale il passaggio alla Voltrese

La nota gialloblu:

"Prime ufficialità in casa Voltrese. Francesco Carrese e Diego Dagnino, entrambi centrocampisti di qualità, sono i primi rinforzi per la prossima stagione di Eccellenza, la terza consecutiva. Carrese classe 2001 cresce nelle giovanili del Genoa per poi passare al Piacenza e successivamente prestare servizio in Eccellenza piemontese con Canelli, Acqui ed Asti. La scorsa stagione è ritornato in Liguria al Busalla. Dagnino classe 2000 fa la trafila nel settore giovanile della Sampdoria per poi sviluppare la sua carriera tra serie D ed Eccellenza tra Vado, Albenga e Finale. Ad entrambi un caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza gialloblù".