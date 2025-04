Calcio, Prima Categoria. Il Savona vuole ritrovare il proprio orgoglio, biancoblu a Masone per ipotecare la Promozione

Sono passati più di cinque anni (mancavano pochi mesi al via della pandemia), dall'impantanamento del Savona in Prima Categoria.

Oggi virtualmente una pagina lunga e dolorosa può effettivamente chiudersi. L'anticipo delle 15:00 a Masone (oggi pomeriggio si disputeranno anche Bolzanetese - Speranza e Old Boys - Rossiglionese), nel confronto diretto contro la seconda forza del girone B, potrà in caso di vittoria dei biancoblu permettere alla squadra di Cola di ipotecare il salto in Promozione.

Un traguardo naturale per la società che per lungo tempo ha tenuto le fila dell'intero movimento provinciale e che permetterebbe a tutta la sua tifoseria di tornare a festeggiare dopo un lungo periodo di sofferenza e scarse soddisfazioni.

Attenzione però a dare per scontato l'esito della gara del "Macciò": gli Striscioni stanno vivendo un periodo magico, ricco di successi e goleade, ma dall'altra parte del campo ci sarà un Masone con tanti giocatori di assoluto valore per la categoria, orchestrati insieme da mister Massimiliano Bruzzone.

Data l'importanza della gara si prevede il tutto esaurito, con una buona rappresentanza di tifosi dal territorio savonese.

A dirigere la partita sarà Grandi di Novi Ligure, webcronaca su Svsport.it.