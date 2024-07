Calcio, Rocchettese. I rossoblu disputeranno la prossima stagione a Piana Crixia

Non solo calciomercato in questo fine settimana per la Rocchettese. I rossoblu oltre a ufficializzare l'ingaggio dell'attaccante ucraino Oleksandr Kushnir, classe 2006, hanno annunciato il proprio passaggio sul campo in erba naturale di Piana Crixia.

"L’U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente che a partire da Agosto 2024 le prossima stagione sportiva verrà disputata presso il complesso sportivo "Stefano Marchisio" di Piana Crixia (SV). La società, lieta di annunciare la collaborazione con il comune di Piana Crixia, ha infatti rilevato la gestione dell'impianto con un accordo pluriennale. Nel corso di questi giorni sono stati avviati gli iter burocratici federali per la messa in regola, in vista della disputa delle gare ufficiali, e sono iniziati i lavori di ripristino dell'impianto, che comprende: campo a 11 in erba naturale con tribune; quattro spogliatoi; una palestra con attrezzatura per rinforzo muscolare; un campo a 5 sintetico regolamentare coperto; bar; ufficio; area svago.

La società, inoltre, comunica di aver ricevuto il mese scorso dal comune di Cairo Montenotte un'importante novità: nel corso dei prossimi mesi, infatti, si avvieranno i lavori di rifacimento degli spogliatoi dell'impianto sportivo "G. Bonifacino" di Rocchetta Cairo, con la speranza che venga ripristinato in toto, per poter ritornare a giocare nuovamente nella nostra casa".