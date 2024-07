Calcio. La Letimbro giocherà al Bacigalupo nella stagione 2024/2025

E' arrivata la conferma della notizia che da giorni circolava nel "sottobosco" del calcio savonese.

La Letimbro, dopo l'operazione di salvataggio portata a termine negli scorsi giorni, disputerà le proprie gare interne nell'impianto di via Cadorna. Il team di mister Roso utilizzerà il "Baci" anche negli allenamenti settimanali.

Sul fronte prima squadra non sono arrivate richieste dal Savona, che potrebbe però sfruttare lo stadio gestito in tandem dall'Amatori Calcio e dal Rugby Savona per le leve giovanili.

In ambito strutturale si attende il via libera per la certificazione statica, con l'apertura al pubblico della gradinata Perachino.