Savona, la Promozione è a un passo! espugnata Masone nonostante l’inferiorità numerica

MASONE - SAVONA 0-1 (50' N. Piu)



52' FINISCE QUA! IL SAVONA ESPUGNA MASONE E VEDE LA PROMOZIONE!

51' Palo in ripartenza di Giacomo Piu!

45' saranno sei i minuti di recupero

43' ammonito l'attaccante biancoblu

43' Giacomo Piu guadagna un calcio d'angolo preziosissimo, il Savona inizia giustamente a giocare anche con il cronometro

37' Masone pronto all'assesio in pochi istanti tiro rimpallato a Garzon, poi e Calvi a chiamare Bova alla respinta di pugni

33' ancora Gatto, ancora su punizione, mancino sulla muraglia biancoblu

29' soffre solo sui piazzati il Savona, il pallone questa voltaa scivola fuori di un palmo rispetto al montante di Bova

29' Giacomo Piu dritto per dritto verso Lepri, posizione defilata, sfera che sfila un metro oltre la traversa

27' il Masone si vede su piazzato, Bova non si lascia sorprendere sul suo palo. Bell'intervento dell'estremo biancoblu

23' Calvi duro su Fossati, giallo

20' va in campo Carro Gainza, esce Raja, Cola vuole fisicità in mediana in questo finale

16' Grandi prova a tenere la partita in pugno con i cartellini, troppi soprattutto la to Savona in un contesto di gara tutto sommato corretto

15' quarto d'ora della ripresa entra anche Giacomo Piu, esce Rignanese

15' espulso per proteste mister Cola, il tecnico si posiziona dietro la panchina biancoblu

13' Pastorino per Parodi, cambio Masone. Ammonito Cola per proteste

11' cambio Savona, esce Briano entra Durante

5' SAVONA IN VANTAGGIO! NICOLO' PIU! DESTRO LEGGERMENTE DEVIATO CHE BEFFA LEPRI! CORSA FOLLE SOTTO I RIFOSI BIANCOBLU!

4' doppio tentativo per Fossati, inefficace in entrambe le occasioni

3' strappa Rignanese, Bardi deve atterrarlo al limite, ammonito il giocatore del Masone

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



47' squadre negli spogliatoi, 0-0 al Macciò

46' Pirlo passa a sinistra, Grandi non fischia fallo il contrasto, Bardi chiama Bova alla grande parata, aiutato da DAmonte sulla linea di porta. Panchina del Savona quasi in campo a protestare!

45' buon lavoro del Savona al limite dell'area la conclusione di Rignanese viene però contrata

44' piccolo time out per Cola, pronto a ridisegnare la fase di non possesso. Il tecnico degli Striscioni ha però deciso di lasciare in campo tutti i propri attaccanti

43' giallo anche per Rignanese, panchina del Savona a dir poco insoddisfatta della direzione di gara

36' punizione di Gatto (ammonito Garbini nell'occasione) Bova è attento sul suo palo

34' dopo un tentativo biancoblu, Bova rischia la frittata su Gatto, la punta di Bruzzone non ne approfitta

31' SAVONA IN 10! ESPULSO COLOMBO PER REAZIONE! Ammonito Gatto per il Masone, Prima svolta del match!

28' si vede il Masone con la girata di testa di Bardi, inoffensiva per Bova

26' 4-3-3 per il Masone, canonico 3-4-3 per il Savona con Niccolò Piu e Briano ad affiacnare Rignanese

22' scotta la palla tra i piedi, soprattutto in difesa si cerca il disimpegno senza rischi

17' sull'angolo di Fossati Damonte prova il mancino al volo, palla alta

16' campo con la classica "schiena d'asino", per tagliare dalle corsie esterne alla mediana si va in salita...

14' non ce la fa L. Macciò, Bruzzone costretto al primo cambio, entra Amaro

10' fasi combattute in questi minuti, qualche istante di inferiorità numerica per i padroni di casa, L. Macciò è però pronto al rientro

2' prima conclusione Savona, sventaglia Briano di collo esterno, buona l'intenzione, meno l'esecuzione

1' si parte!

PRIMO TEMPO



MASONE: Lepri, L. Macciò, Pirlo, Parodi, Marchelli, Bardi, Calvi, Garzon ,Gatto, Volpe, Ottonello.

A disposizione: Odone, Amaro, Perata, Bottino, Galleti, Pizzorno, Sabeur, Pastorino, M. Macciò.

Allenatore: Bruzzone



SAVONA: Bova, Gaggero, Damonte, Schirru, Garbini, Colombo, Briano, Raja, Rignanese, Fossati, G.Piu.

A disposizione: Fois, Apicella, Mata, Fancellu, Incorvaia, Cerchez, Durante, Carro Gainzo, N.Piu.

Allenatore: Cola



Arbitro: Grandi di Novi Ligure