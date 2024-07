Calcio, Mallare. Tutte le novità e le conferme dei quadri tecnici e societari

La SC Mallare comunica di aver definito nelle scorse settimane l'assetto dirigenziale per la nuova stagione 2024/25.

E' stato confermato alla Presidenza Luca Orsi che avrà come Vice, anche per questa stagione, Angelo Panara.

Sono stati inoltre confermati: Alex Bossolasco come come DS e Silvia Schinca come Cassiera.

Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Claudia Briano che sarà la nuova Segretaria a partire da questa stagione sportiva.

Anche per questa stagione faranno parte dei quadri dirigenziali: Chiara Porciello, Katia Schinca, Cristina Marenco, Monica Carena, Nicola Sanese, Luciano Oliveri, Emanuele Pistone, Battista Ghione, Giuseppe Gallizzi, Claudio Conti, Mario Rolando, Andrea Lucchesi, Gabriele Minetto, Maurizio Orsi, Angiolino Degradi. Diamo inoltre il benvenuto in dirigenza ai giovanissimi Michela Suffia e Elia Bossolasco.

E' stato in fine definito lo staff tecnico a disposizione di Mister Fiori che anche per questa stagione vedrà Mattia Carrone come suo Vice, Giorgio Guarise come preparatore dei portieri e Luciano Oliveri come collaboratore tecnico.