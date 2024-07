Atletica Arcobaleno. Brescia sorride a Ilaria Cavanna e Anna Crovetto

Trasferta a Brescia per due delle leader del team femminile dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Si dimostra in ottime condizioni Anna Crovetto. Dopo la buona prestazione conseguita nei giorni scorsi in occasione del 35° Meeting Arcobaleno, imposta una gara con grande convinzione e arriva alla vittoria sui suoi 400, centrando il nuovo primato personale di 57.79.

Soddisfatta sia l’atleta che il coach, che è anche il papà, Marco Crovetto, qualche anno fa tra i migliori su 400 e 800.

In gara anche Ilaria Cavanna. La martellista ovadese allenata da Alessandro Senelli fatica a trovare il ritmo giusto in pedana, ma centra comunque un discreto 46,24, utile per un dignitoso piazzamento in 2° posizione.