Atletica. Il Meeting Arcobaleno scatta con Eurospring

La sezione primaverile del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa è in pieno svolgimento.

Sono oltre 150 le presenze giornaliere presso l’impianto Olmo Ferro che in queste settimane ospita i tradizionali “campi d’allenamento” di una decina di formazioni provenienti da diversi Cantoni svizzeri e dalla Francia.

I gruppi fanno base nelle strutture alberghiere del comprensorio ed utilizzano gli impianti sportivi locali (in primis il centro Olmo/Ferro, ma anche il campo di atletica in località Parasio e l’impianto di Albisola Superiore).

Complessivamente oltre 2.000 presenze turistiche, risultato di molti anni di attenzione e di “buone pratiche di accoglienza” portate avanti sia dai Comuni di Celle Ligure e Varazze che dai club sportivi Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno.

Tra i Club presenti il Team più numeroso, con oltre 60 effettivi è la formazione della Svizzera romanda CA Belfaux, che fa base a Celle dal lontano 1996 ed è gemellato con il Centro Atletica Celle Ligure. Come ogni anno è previsto l’incontro “EUROSPRING”, in calendario domani, con oltre 80 giovani atleti in rappresentanza del il CABelfaux e dei Team locali a confrontarsi in ggare/gioco (per i più giovani) e nella staffetta 4x200 mista.

Prossimo appuntamento con gli eventi di avvicinamento alla 36° edizione del MEETING ARCOBALENO EAP ATLETICAEUROPA (che si svolgerà il prossimo 8 Luglio), la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, nella nuova formula che torna alla denominazione storica di Giochi della Gioventù.

Due le date a calendario: il 29 Aprile con evento riservato alle scuole medie inferiori ed il 6 Maggio per gli Istituti Scolastici Superiori.