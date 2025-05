Al Meeting internazionale Città di Savona anche Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso

Nessuno in Italia ha mai corso i 400m ostacoli più velocemente di loro: entrambi saranno al via del 14esimo Meeting internazionale Città di Savona. Parliamo di Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso, primatisti italiani assoluti dei “quattro acca” al via della propria specialità d’elezione il 21 maggio (orario: 15:50-18:50) al centro sportivo “Giulio Ottolia”.

Sibilio, 26 anni compiuti ieri, correrà per la terza volta il meeting allestito dall’Atletica Savona: per lui però sarà l’esordio alla Fontanassa da recordman nazionale, un limite tolto a Fabrizio Mori grazie al formidabile 47.50 dell’argento europeo 2024 a Roma alle spalle del primatista mondiale Karsten Warholm. Campione del mondo Under 20 nella 4x400, Sibilio vanta a livello assoluto anche l’ottava piazza ai Giochi di Tokyo tra le barriere: a Savona vinse nel 2021 mentre nel 2023 aprì la stagione con la seconda piazza ma anche con un eccellente 48.72. Proprio in quell’occasione venne stabilito da Abderrahman Samba l’attuale record del meeting con 48.56. A contendergli il successo nella tappa Challenger del World Athletics Continental Tour saranno in primis Vít Müller e Alex Knibbs: Muller, campione nazionale della Repubblica Ceca nelle ultime sei stagioni e argento europeo indoor in 4x400 nel 2021, annovera un personale da 48.41 centrato l’anno scorso; il britannico Knibbs, quarto nell’Europeo Under 23 2021 vinto da Sibilio, si è sensibilmente migliorato nel 2024 portandosi a 48.89. Nel cast già confermato il campione italiano assoluto in carica Giacomo Bertoncelli (49.35 di personale).

Sui 400m ostacoli femminili “Ayo” Folorunso è l’unica azzurra mai scesa sotto i 54 secondi: l’emiliana ha vissuto sinora l’apice della propria carriera ai Mondiali di Budapest 2023 con il record nazionale a 53.89 in semifinale e il sesto posto in finale. Al meeting di Savona ha gareggiato una volta sola nella propria specialità, vincendo l’edizione 2022 in 55.29: nel cast 2025 troverà la compagna di Nazionale Rebecca Sartori, due semifinali mondiali (2022 e 2023) e un personale da 54.82, ma anche la campionessa nazionale belga Naomi Van den Broeck (54.80 di personale, quarta a Parigi nella 4x400 mista e bronzo nella 4x400 donne agli Europei di Roma).

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, Transmare, Azimut Investimenti, Mondo, BCC Pianfei, Wintecare, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sul sito www.meetingsavona.com.

