Calcio, Eccellenza. E' ancora Cairese - Pietra Ligure, alle 18:00 iniziano i playoff

L'asse Cairo - Pietra Ligure è stato certamente uno dei più tesi e vibranti nell'arco dell'intera stagione.

Già dall'esordio in Coppa un clima caustico, quasi da derby, era infatti emerso in maniera inattesa, anticipando in contemporanea, quasi come una cartina tornasole, quello che sarebbe stato il percorso dei valbormidesi e dei biancocelesti all'interno del rettangolo verde.

L'armata costruita in estate da parte del club gialloblu ha faticato a trovare la propria dimensione, nonostante fosse stata costruita a tavolino con chi il campionato l'ha vinto nella passata stagione, più una buona dose di elementi con esperienze in Serie D.

Dall'altra parte una neopromossa sfacciata, capace di trovare alla vigilia del girone di ritorno un'identità chiara e precisa, tanto da portarla oggi pomeriggio in campo a giocarsi le proprie chances in ottica Serie D.

Quanto detto però conterà solo in parte: dalle 18:00 tutto verrà resettato dal fischio d'inizio del signor Crova. Chi si aggiudicherà la semifinale playoff regionale si guadagnerà la finalissima con il Rivasamba, poi, eventualmente, sarà la volta degli spareggi contro Lombardia B, Umbria o Sardegna.

Alla Cairese il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per il passaggio del turno: il Pietra Ligure dovrà necessariamente vincere nei 90 minuti, o al termine dei supplementari, per proseguire il proprio cammino.

Fischio d'inizio alle 18:00, webcronaca su Svsport.it