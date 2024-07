Calciomercato. Prime mosse sull'asse Novara per la Cairese, ha firmato Ngamba

Nell'ambiente del calciomercato si è parlato in questi giorni di una-due operazioni in asse con il Novara per rinforzare la rosa della Cairese.

La prima è stata ufficializzata stamane con l'ingaggio di Alvaro Ngamba. Nelle scorse ore il centrocampista camerunense ha rescisso il proprio contratto con i piemontesi, per essere ufficializzato a stretto giro di posta dai valbormidesi.

Ngamba, classe 1999 ha collezionato 9 gettoni in Serie C negli ultimi mesi, aggiungendoli a quelli collezionati con la Paganese nella stagione 2017/2018.