IL PAGELLONE. Carcarese, primo colpo a vuoto dalla rifondazione

VOTO 5.5

Negli ultimi anni la Carcarese aveva raccolto nelle valutazioni di fine e metà campionato voti decisamente alti, segno di quel buon lavoro dentro e fuori dal campo che ha portato i biancorossi a tornare in Promozione e a dare nuova linfa alla propria bacheca dei trofei.

Nella stagione appena conclusa, complice la rosa allestita l'estate scorsa, l'obiettivo minimo era la partecipazione ai playoff; un traguardo però non raggiunto dal sodalizio valbormidese.

Le motivazioni del giudizio insufficiente si riassumono quase tutte qui, oltre a una condotta tecnica da parte del club per la prima volta non così lucida dopo diverse stagioni.

Tutti i mali però non vengono per nuocere. Si riparte da un quarto posto che può comunque rappresentare una buona base di partenza, per rilanciare con forza le ambizioni d'alta quota cullate ormai da un anno a questa parte.