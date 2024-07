Parigi 2024, Tiro con l'arco. Chiara Rebagliati punta i sedicesimi di finale, nel primo pomeriggio la sfida ad Ariana Mohamad Zairi

La provincia di Savona torna protagonista alle Olimpiadi di Parigi.



Alle 13:44 Chiara Rebagliati tornerà infatti a scoccare le frecce dalla propria faretra sull'Esplanade des Invalides per i trentaduesimi di finale del tabellone femminile di tiro con l'arco.



L'atleta savonese dovrà affrontare per la malese Ariana Mohamad Zairi, classificatasi al 50° posto nel Ranking Round disputato giovedì scorso con 633 punti.



I favori del pronostico sono a favore della portacolori azzurra, quindicesima con 663 punti, ma attenzione a non abbassare la guardia in una competizione del tutto particolare come quella olimpica.



"È la prima volta che sfido questa avversaria, ma sono pronta. Inoltre - ha raccontato Chiara - tengo molto alla gara mixed team (al via venerdì) e spero che avremo una chance di arrivare in fondo anche in quella competizione.”