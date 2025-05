Pietra Ligure capitale mondiale dell’enduro: la UCI Enduro World Cup accende l'Italian Riviera (VIDEO)

I sentieri mozzafiato della Finale Outdoor Region sono pronti a infiammarsi con il ritorno della UCI Enduro World Cup, che dal 9 all’11 maggio trasformerà Pietra Ligure nel cuore pulsante della mountain bike mondiale. Un evento attesissimo che segna l’inizio della stagione agonistica con oltre 500 biker da 30 nazioni, pronti a sfidarsi tra emozioni, tecnica e adrenalina pura.

Per tre giorni, il centro città sarà il fulcro dell’azione: le zone di partenza e arrivo, l’area expo con decine di aziende del settore, un team organizzativo di 250 persone e migliaia di visitatori renderanno Pietra Ligure una vera e propria festa dello sport. Si stimano circa 5.000 presenze turistiche nelle giornate clou della competizione - come sottolineato da Daniele Rembado, vicesindaco di Pietra e assessore allo Sviluppo strategie outdoor - confermando l’impatto attrattivo e mediatico di un evento di rilevanza internazionale.

La cerimonia di apertura si è svolta nella suggestiva cornice di piazza San Nicolò, con la presentazione ufficiale condotta da Enrico Guala, direttore marketing della Finale Outdoor Region. Sul palco, a fare gli onori di casa, anche le istituzioni locali: il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore allo sport del Comune di Finale Ligure Valter Sericano, il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, l’assessore di Tovo San Giacomo Luigi Barlocco e il presidente del Consorzio Finale Outdoor Region Gianluca Viglizzo. Applauditissima la sfilata dei campioni: i migliori 30 uomini e le 15 migliori donne della Coppa del Mondo di enduro.

"Per molti atleti questa tappa rappresenta un vero e proprio ‘luogo del cuore’”, ha dichiarato Guala, sottolineando il legame speciale tra i biker e il territorio dell'Italian Riviera. Un legame che si traduce anche in una preziosa occasione di promozione turistica per il comprensorio, sempre più orientato verso un’offerta outdoor attiva tutto l’anno.