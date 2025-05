Only Kettlebell domina il medagliere al Campionato Mondiale IKMF 2025 di Palma di Maiorca

Dal 2 al 4 maggio, nella suggestiva cornice del capoluogo maiorchino, si sono svolti i Campionati Mondiali IKMF (International Kettlebell Marathon Federation), una delle massime competizioni internazionali dedicate al kettlebell lifting. Protagonista assoluta la Nazionale Italiana guidata dalla Only Kettlebell, sezione della Polisportiva del Finale, che ha conquistato un ricco bottino di medaglie e prestigiose qualifiche internazionali.

Sotto la guida del coach Christian Borghello, gli atleti italiani si sono distinti per grinta e preparazione in questo primo stage dei mondiali, disputando le gare principali nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio.



I risultati di sabato 3 maggio

Ad aprire le competizioni è stato Alberto Rato, che nella disciplina del One Arm Half Snatch ha totalizzato 357 ripetizioni con una ghiria da 24 kg.

È poi salito in pedana lo stesso Coach Borghello, che ha conquistato l’Oro nella categoria Open +85 kg nella Mezza Maratona di Snatch, grazie a 491 ripetizioni con una ghiria da 28 kg.

La giornata si è conclusa con lo straordinario risultato di Luca Mambelli, vincitore dell’Oro nel Double Pentathlon Open 70-77 kg con 593 punti, che gli sono valsi anche il titolo di Master Sport International Class.



Le medaglie di domenica 4 maggio

Domenica è toccato alle atlete: Alice Dorotea Colella ha dominato nella Mezza Maratona di Snatch categoria Open +70 kg, collezionando 525 ripetizioni con ghiria da 18 kg e portando a casa l’Oro.

Nella stessa disciplina, Eleonora Focaccia, categoria Open -60 kg, ha ottenuto il Bronzo con 488 ripetizioni usando una ghiria da 12 kg.

Spettacolare anche la prova di Joshua “Thor” Viola, che nel Double Pentathlon Open 77-84 kg ha realizzato 530 punti, conquistando l’Argento e la qualifica di Master Sport World Class.

A completare il trionfo azzurro, Francesco Della Rocca ha ottenuto un Argento nella Half Marathon Long Cycle(categoria Open 70-77 kg) con 388 ripetizioni da 24 kg, mentre Francesca Artini ha portato a casa un altro Argentonella Half Marathon Jerk da 20 kg con 555 ripetizioni.



Raggiante il commento a fine gara del coach Christian Borghello:

“L’atmosfera al Campionato del Mondo IKMF è stata semplicemente elettrizzante. La passione degli atleti, l’organizzazione impeccabile e il rispetto reciproco tra concorrenti hanno reso questa esperienza unica. La nostra nazionale ha brillato, dimostrando preparazione tecnica, forza mentale e una crescita continua. Tornare a casa con così tante medaglie è motivo d’orgoglio, ma la vera vittoria è il percorso di crescita dei nostri atleti.”



Archiviato il primo stage mondiale, la Only Kettlebell guarda già avanti: il prossimo appuntamento sarà a giugno in Italia, a Busto Arsizio, per i Campionati Mondiali WKSF (World Kettlebell Sport Federation).