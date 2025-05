Football Americano. Il presidente Giachello carica i Pirates per la gara di Varese: "Unione e carattere per ritrovare la strada della vittoria"

"Che la stagione sarebbe stata in salita lo sapevamo, ma che sarebbe stata costellata di infortuni ed intoppi burocratici medievalborbonici forse ci ha colto un po’ impreparati.

Sono però certo che i Pirates, attingendo al loro carattere, all’unione che contraddistingue la squadra, alla loro storia, sapranno stringersi intorno al loro timoniere Alfredo Giuso Delalba e ritroveranno la strada della vittoria, perché la voglia di vincere, quella no, non è mai mancata."

Queste le parole di Michele Giacchello, presidente dei Pirates 1984, che sabato alle 16.00 scenderanno in campo al Franco Ossola per affrontare gli Skorpions Varese, franchigia da anni in IFL, la quale ha sempre disputato campionati di alto livello.

Tra le fila dei liguri, importanti assenze per via degli infortuni rimediati domenica scorsa a Roma, che continuano a falcidiare il roster ligure: infatti, sia Amparo (defensive back) che Braydys (lineman) non saranno della gara. Anzi, per loro è già fine stagione, e andranno ad aggiungersi agli altri infortunati di casa Pirates: Luca Parodi, Jordi Baidal, Enrico Vigliola, Lawrence Dallabetta, tutti "out of season".

Si è rivisto in campo il quarterback Federico Burato, che dovrebbe partire come starter sabato pomeriggio.

Mentre Varese giocherà per una posizione ai playoff — il record dei varesotti è di 4-4 e sono in piena corsa per la post season — i Pirati rimangono con una sola vittoria, e lo spettro dei play-out si sta concretizzando.

Un mese di maggio nefasto per coach Giuso Delalba: infatti, dopo la trasferta di Roma della scorsa settimana e questa di Varese, il 17 maggio arriverà la terza settimana consecutiva fuori casa, in quel di Torino contro i Giaguari, anche loro in corsa playoff.

Solo all’ultima giornata di campionato i Pirates ritorneranno a giocare tra le mura amiche del Pirates Field di Albisola Superiore, contro le Aquile Ferrara.

Appuntamento sul canale YouTube (FIDAF.TV) della FIDAF con diretta live dalle 16.00 per non perdere neanche uno snap di questa prima stagione pirata nella massima serie italiana di football americano.