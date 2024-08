Calciomercato. La Nolese alza il tiro, preso anche Caroniti

La nota biancorossa:

Dopo i rumors degli scorsi giorni si concretizza l’ennesimo colpo di mercato della Nolese, il ritorno in maglia biancorossa di Filippo Caroniti é ufficiale. Dopo una non positiva stagione con la maglia della Spotornese, Filippo torna alla casa base, a convincerlo il progetto ambizioso del team allenato dal nuovo mister Gigi Cavaliere. Il Direttore Sportivo Pietro Bordone è stato ancora una volta abile a toccare le giuste corte per accaparrarsi le prestazioni sportive dell’ex calciatore del Savona.