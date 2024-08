Pallapugno: la situazione di tutti i campionati senior e giovanili

Nell'ultimo weekend di agosto, sarà lo sferisterio di Monastero Bormida in provincia di Asti, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia, con nove partite che si giocheranno da venerdì 23 a domenica 25 agosto. A sostegno della Fipap , che organizza la manifestazione in collaborazione con la Pallonistica Valle Bormida, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), la Banca d’Alba e la Siscom .

Serie A – Finale

Sabato 24 agosto, ore 21

Marchisio Nocciole Cortemilia-Cantina Terre del Barolo Albese

Serie B – Finale

Venerdì 23 agosto, ore 21

Castiati Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese

Serie C1 – Finale

Domenica 25 agosto, ore 21

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Scotta Centro Incontri

Serie C2 – Finale

Domenica 25 agosto, ore 16.30

Alta Langa-Peveragno

Femminile – Finale

Domenica 25 agosto, ore 11

Amici del Castello-San Leonardo

Under 21 – Finale

Domenica 25 agosto, ore 14

Gottasecca-Virtus Langhe

Allievi – Finale

Sabato 24 agosto, ore 16.30

Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo

Esordienti – Finale

Sabato 24 agosto, ore 14

Bubbio-Merlese

Pulcini – Finale

Venerdì 23 agosto, ore 17

Ricca-San Leonardo

SERIE A BANCA D'ALBA

Serie A Banca d'Alba - Playoff - Terza giornata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Cantina Terre del Barolo Albese 7-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Araldica Castagnole 3-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-5

Classifica : Marchisio Nocciole Cortemilia 21; Cantina Terre del Barolo Albese 20; Araldica Castagnole Lanze e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 18; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15; Bfm Macchine Agricole Canalese 10.



Serie A Banca d'Alba - Playout - Terza giornata

Alta Langa-Virtus Langhe 5-9

Bormidese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 6-9

Riposa: Acqua San Bernardo San Biagio

Recupero prima giornata

Acqua San Bernardo San Biagio-Virtus Langhe rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 13 agosto, alle 21, a Dogliani (inversione di campo per l'indisponibilità dello sferisterio di San Biagio Mondovì).

Classifica : Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 12; Acqua San Bernardo San Biagio 11; Bormidese 6; Virtus Langhe 4; Alta Langa 3.

SERIE B

Si chiude la stagione della Prodeo per l'infortunio del capitano e battitore Jacopo Guasco. Essendo terminata la prima fase, la quadretta ligure rinuncia a partecipare al Girone salvezza e, allo stesso tempo, è retrocessa in Serie C1. Ecco il calendario ufficiale della seconda fase dove ogni vittoria vale due punti:



CALENDARIO PLAYOFF, PLAYOUT e GIRONE SALVEZZA



Serie B - Playoff - Prima giornata

Domenica 11 agosto ore 21

a Neive: Castiati Neivese-Pieve di Teco

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

Classifica : Castiati Neivese 19; Bcc Pianfei Pro Paschese 17; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 16; Pieve di Teco 15.



Serie B - Playout - Prima gioenata

Venerdì 9 agosto ore 21

a San Rocco di Bernezze: Speb-Amici del Castello

Lunedì 12 agosto ore 21

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiatura Augusto Manzo-Abrigo Banca d’Alba Ricca

Classifica : Speb 13; Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 11; Abrigo Banca d’Alba Ricca e Amici del Castello 9.



Serie B - Girone Salvezza - Prima giornata

Lunedì 12 agosto ore 21

a Bubbio: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca

Riposa: Benese.

Classifica : Benese 9; Officine Pesce Bubbio 7; Gottasecca 4.

SERIE C1

Serie C1 - Ottava di ritorno

Castiati Castagnole Lanze-Caraglio 9-0 forfait medico

Canalese-Peq Agri Don Dagnino 9-6

Scotta Centro Incontri-San Leonardo 9-2

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-2

Alusic Merlese-Prodeo 6-9

Valle Bormida-AD Albagrafica Ricca 9-1

Nona di ritorno

Alusic Merlese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 7-9

Caraglio-Valle Bormida 0-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Scotta Centro Incontri 5-9

San Leonardo-Canalese 8-9

Peq Agri Don Dagnino-Castiati Castagnole 4-9

Prodeo-AD Albagrafica Ricca 4-9

Classifica : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 18; Scotta Centro Incontri 16; Valle Bormida 13; Castiati Castagnole Lanze, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, AD Albagrafica Ricca e Canalese 11; Prodeo e Peq Agri Don Dagnino 9; Alusic Merlese 5; San Leonardo 4; Caraglio 2.

SERIE C2

Serie C2 Girone A - Ottava di ritorno

Bormidese A-Neivese 9-3

Subalcuneo-Ricca 9-3

Pro Paschese-Alta Langa 3-9

Benese-Virtus Langhe 4-9

Riposa: San Biagio

Classifica : Alta Langa 14; Bormidese A 12; Subalcuneo 11; Virtus Langhe e Neivese 8; Benese 6; San Biagio e Pro Paschese 4; Ricca 1.



Serie C2 Girone B - Settima e ultima di ritorno

Monticellese-Pompeianese 9-0 forfait sul campo

Peveragno-Bormidese B 9-2

Pieve di Teco-Augusto Manzo 9-0 forfait sul campo

Caraglio-Speb 0-9

Classifica finale : Peveragno 13; Bormidese B 11; Pieve di Teco 10; Speb 9; Pompeianese 6; Monticellese 4; Augusto Manzo 3. Caraglio ritirata dal campionato.

FEMMINILE

Femminile - Andata semifinali

San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0

Amici del Castello-Canalese 9-4

Femminile - Ritorno semifinali

Gymnasium Albese-San Leonardo 0-9

Canalese-Amici del Castello 8-9



Femminile - Andata finale

Venerdì 16 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

Femminile - Ritorno finale

Giovedì 29 agosto ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

UNDER 21

Under 21 Girone bianco - Terza giornata

Peveragno A-Caraglio 0-9

Gottasecca-Subalcuneo sospesa per pioggia su 4-4, prosegue sabato 10 agosto alle 20



Under 21 Girone Rosso - Terza giornata

Pompeianese-Virtus Langhe A 9-5

Riposa: Virtus Langhe B

Prima di ritorno

Virtus Langhe B-Virtus Langhe A 9-1

Riposa: Pompeianese



Under 21 Girone Verde - Terza giornata

Pro Paschese A-Peveragno B 9-2

Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese B 0-9

ALLIEVI

Allievi Girone A - Quarta di ritorno

Bormidese-Pro Paschese 0-8

Araldica Castagnole Lanze-San Biagio 8-0

Augusto Manzo-Cortemilia 0-8



Allievi Girone B - Quarta di ritorno

Albese-San Leonardo 8-1

Taggese-Monastero Dronero 8-0 forfait

Subalcuneo-Virtus Langhe 8-0

ESORDIENTI

Esordienti Girone A - Settima e ultima di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Bubbio 1-7

Bormidese A-Augusto Manzo 7-0

Ricca-Bormidese B 7-1

Riposa: Cortemilia

Classifica finale : Bubbio 12; Ricca 10; Bormidese A 8; Bormidese B 6; Cortemilia 3; Araldica Castagnole Lanze 0; Augusto Manzo -1.

Augusto Manzo tre punti penalizzazione

Araldica Castagnole Lanze un punto penalizzazione



Esordienti Girone B - Settima e ultima di ritorno

Subalcuneo A-San Leonardo 1-7

Pro Paschese A-Subalcuneo B 7-2

Amici del Castello-Pro Paschese B 7-1

Riposa: Merlese

Classifica finale : Merlese 10; Amici del Castello 9; San Leonardo 8; Pro Paschese A 7; Subalcuneo A 6; Subalcuneo B e Pro Paschese B 1.

Subalcuneo B sesta, Pro Paschese B settima per differenza giochi negli scontri diretti



Esordienti Girone B - Andata ottavi di finale

Sabato 17 agosto ore 18.30

a Bormida: Bormidese B-Subalcuneo A

Venerdì 9 agosto ore 19.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo

Domenica 18 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca-Pro Paschese B

Martedì 13 agosto ore 20

a Diano Castello: Amici del Castello-Augusto Manzo

Lunedì 19 agosto ore 18.30

a Bormida: Bormidese A-Subalcuneo B

Sabato 10 agosto ore 20

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Cortemilia

Esordienti Girone B - Ritorno ottavi di finale

Giovedì 22 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo A-Bormidese B

Lunedì 26 agosto ore 18

a Imperia: San Leonardo-Araldica Castagnole Lanze

Lunedì 26 agosto ore 19

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ricca

Lunedì 26 agosto ore 19

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Amici del Castello

Giovedì 22 agosto ore 18.30

a Cuneo: Subalcuneo B-Bormidese A

Giovedì 22 agosto ore 18.30

a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese A

Merlese e Bubbio già qualificate ai quarti di finale

PULCINI

Pulcini Girone A - Settima e ultima di ritorno

Bubbio-Ricca 0-7

Albese A-Araldica Castagnole Lanze 7-0

Neivese-Albese B 5-7

Cortemilia-Alta Langa 2-7

Classifica finale : Ricca 14; Alta Langa 12; Albese A 9; Cortemilia, Albese B, Neivese e Bubbio 5; Araldica Castagnole Lanze 1.

Cortemilia quarta, Albese B quinta, Neivese sesta, Bubbio settima per differenza giochi nella classifica avulsa



Pulcini Girone B - Settima e ultima di ritorno

Merlese A-Pro Paschese A 1-7

San Leonardo-Merlese B 7-2

Amici del Castello-Don Dagnino 2-7

Speb-Pro Paschese B 7-0

Classifica finale : San Leonardo e Speb 13; Pro Paschese A 10; Merlese B 8; Merlese A 5; Don Dagnino 4; Amici del Castello 3; Pro Paschese B 0.

San Leonardo prima e Speb seconda per differenza giochi negli scontri diretti



Pulcini - Andata ottavi di finale

Venerdì 9 agosto ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo

Sabato 17 agosto ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-Merlese A

Domenica 11 agosto ore 18.30

a Neive: Neivese-Pro Paschese A

Venerdì 9 agosto ore 19

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Amici del Castello

Speb-Bubbio 7-0

Albese A-Don Dagnino 7-0 forfait medico

Merlese B-Albese B 7-1

Ricca-Pro Paschese B 7-0

Pulcini - Ritorno ottavi di finale

Domenica 18 agosto ore 17

a Imperia: San Leoanrdo-Araldica Castagnole Lanze

Lunedì 19 agosto ore 18

a Mondovìì: Merlese A-Cortemilia

Domenica 18 agosto ore 18.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Neivese

Martedì 13 agosto ore 19

a Diano Castello: Amici del Castello-Alta Langa

Giovedì 22 agosto ore 18.30

a Monastero Bormida: Bubbio-Speb

Lunedì 19 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Albese A

Albese B-Merlese B 2-7

Domenica 18 agosto ore 20

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ricca

Merlese B ai quarti di finale

PROMOZIONALI